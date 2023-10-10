أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضات طفيفة في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34373 جنيها، بانخفاض 5.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 35669 جنيها، بانخفاض 83.53 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 8199 جنيها، بانخفاض 10.8 جنيه.