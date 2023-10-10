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صندوق النقد يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

11:24 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

صندوق النقد الدولي

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القاهرة - مصراوي:

أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2023، وخفضها للعام المقبل.

وتوقع الصندوق، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% وهي نفس توقعاته في يوليو الماضي.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل، بشكل طفيف وبنسبة 0.1% حيث توقع أن يصبح النمو 2.9% مقارنة مع توقعات يوليو وكانت 3%.

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