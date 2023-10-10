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صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات جلسة الثلاثاء

10:38 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 19413 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وارتفع كذلك مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.27% إلى مستوى 19410 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس، بعد تجاوزه الهبوط الحاد خلال جلسة أمس الأول، تأثرا بتداعيات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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