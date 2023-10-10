أسعار الخضروات تقفز بمعدل التضخم الشهري بمصر في سبتمبر إلى 2.1%

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي إلى 2.1% مقابل 1.6% في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال سبتمبر الماضي 2% مقابل 1.6% في أغسطس الماضي.

وتعاني مصر من ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في زيادة أسعار المستلزمات والمواد الخام عالميا، لكن الحكومة أعلنت تفاصيل مبادرة أمس لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25%، بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر الماضي إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع متمثلة في الآتي:

- أسعار الخضروات: بنسبة 19%.

- أسعار الألبان والجبن والبيض: بنسبة 4.9%.

- أسعار الفاكهة: بنسبة 3.4%.

- أسعار السكر والأغذية السكرية: بنسبة 2.5%.

- أسعار البن والشاي والكاكاو: بنسبة 2.1%.

- أسعار الدخان: بنسبة 1.5%.

- أسعار الزيوت والدهون: بنسبة 0.4%.