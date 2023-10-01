"ستارت أبس أوف أليكس" للشركات الناشئة ينطلق بالإسكندرية الخميس المقبل



كتب- علاء حجاج:

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات برنامج "ستارت أبس أوف أليكس- Startups of Alex" والتي تتضمن عقد جلسات توجيه واستشارات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز تأثيرها على مجتمع ريادة الأعمال وتقديم دعم إضافي للشركات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن برنامج "ستارت أبس أوف أليكس" اليوم الأحد، من المقرر أن يشهد الحفل تخريج 37 شركة ناشئة، بحضور عدد من المستثمرين والشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال.

يستهدف برنامج "ستارت أبس أوف أليكس - Startups of Alex"، الذي تعقده "آيس أليكس"، ربط الشركات الناشئة بالشركاء والمرشدين والمستثمرين، ومساحات العمل المشتركة ومراكز الابتكار والتكنولوجيا في مدينة الإسكندرية والدلتا، لتمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات حقيقية.

وقال المهندس أحمد بسطاوي الرئيس التنفيذي لـ "آيس أليكس"، إن البرنامج جذب مجموعة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، الذين شاركوا بقوة خلال هذه الدورة

وأضاف أن العديد من الشركات الناشئة قدموا عدد من الأفكار تقدم حلولاً سهلة لمجموعة من التحديات، خاصة في مجال الصحة والتعليم وغيرها.

وبحسب البيان، يركز برنامج "ستارت أبس أوف أليكس" على دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال تقديم الدعم التقني والاستشاري الشامل.

ويركز البرنامج بشكل خاص على دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج "دوري رائدات الأعمال"، حيث يعمل على تمكين النساء لبناء قدراتهن وتحويل أفكارهن إلى أعمال حقيقية تساهم في خلق فرص عمل وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية.

كانت "آيس أليكس" أطلقت منصة لحاضنات الأعمال للشركات الناشئة في الإسكندرية والدلتا عام 2016، وركزت أعمالها في أكثر من 10 محافظات، وساهمت في دعم أكثر من 10 آلاف رائد أعمال، 54% منهم من السيدات على مدار أكثر من 107 دورات احتضان.