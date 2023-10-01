الاستثمار تدرس إتاحة نظام لتشجيع الشركات الناشئة على غرار الرخصة الذهبية

كتب- مصطفى عيد:

تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم حزمة لتشجيع الشركات الناشئة تقوم على نظام الموافقة الواحدة على غرار الرخصة الذهبية.

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، لمصراوي: "نقوم حاليا بعمل حزمة تشجيعية للشركات الناشئة معتمدة على نظام الموافقة الواحدة المتضمن في القانون".

وأضاف أن هذا النظام "سيكون له نفس ميزة الموافقة الواحدة الممنوحة للرخصة الذهبية ولكنه يختص بطبيعة الشركات الناشئة. وحاليا جاري إعداد الشروط اللازمة".

كان موقع اقتصاد الشرق، نقل عن رئيس الهيئة في وقت سابق من اليوم، أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس إصدار "رخص فضية" للشركات الناشئة قبل نهاية 2023، بما يساعد على تسهيل أعمالها وأنشطتها.

وحول اختيار اسم "الرخصة الفضية" لهذا النوع من الموافقة الواحدة، قال هيبة، لمصراوي: "جاري الدراسة ولم يتحدد شيء حتى الآن".

وينص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على إتاحة منح موافقة واحدة بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ.

وتنفذ الحكومة هذا النظام حاليا تحت اسم "الرخصة الذهبية"، والذي يعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

ووصل عدد المشروعات التي حصلت على رخصة ذهبية إلى 22 مشروعا، بحسب ما قاله هيبة لمصراوي.