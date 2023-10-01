بدء تطبيق وقف تصدير البصل.. وشعبة الخضروات تحذر من التحايل على القرار

كتبت- دينا خالد:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير التجارة والصناعة، بحظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ولا يتضمن القرار، الذي حمل رقم 349 لسنة 2023، البصل المبرد والمصنع "البودر" والمعبأ، وهو ما جعل شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية تبدي تخوفها من عدم فعالية القرار في التأثير على الأسعار، في ظل اتجاه بعض المصدرين لتصنيعه.

وطالب حاتم النجيب، نائب رئيس الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التجارة والصناعة، بضم البصل المبرد و"البودرة" للقرار لقطع الطريق على التحايل على القرار من خلال تصنيعه وتصديره، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه.

ويأتي ذلك بعدما شهدت أسعار البصل ارتفاعات متتالية وكبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوح سعره في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها، ليباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها، بحسب النجيب.

كان النجيب، أرجع، بحسب ما قاله في وقت سابق لمصراوي، السبب وراء ارتفاع أسعار البصل في الأسواق إلى قلة المعروض منه في الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج منه هذا العام، فضلا عن التزام مصر بعقود تصديرية من سنوات سابقة يتم الوفاء بها.

وتوقع تجار، تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.