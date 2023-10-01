هبوط البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد وسط مبيعات أجنبية

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 20055 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 43.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 31.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.89% إلى مستوى 20174 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.