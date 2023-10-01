اقتصادية قناة السويس: 24 شركة يابانية أبدت رغبتها في الاستثمار بالمنطقة

كتب- مصطفى عيد:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد أعمال من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو JETRO"، للمشاركة في لقاء موسع نظمته المنطقة الاقتصادية حول هذا القطاع الواعد.

جاء اللقاء في إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة الجيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، وفقا لبيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد.

كما أجرى الطرفان مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة، وكذلك تعريف مجتمع الأعمال الياباني بشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية في قطاع الوقود الأخضر، وتفاصيل مشروعاتهم المزمع إنشائها في هذا المجال.

وحضر اللقاء ممثلون عن كلٍّ من: مجلس الأعمال المصري الياباني EJBC، والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وحضور السفير الياباني في القاهرة، إلى جانب بعض الشركات التي وقعت مع المنطقة الاقتصادية اتفاقيات إطارية أو مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات للوقود الأخضر داخل المنطقة.

وبلغ عدد هذه الشركات اليابانية 24 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات وبعض المنظمات الحكومية، حيث أبدى ممثلو تلك المؤسسات رغبتهم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في هذه القطاعات والتعاون المستقبلي بين الطرفين، وفقا للبيان.

وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تطلعه للتعاون مع الشركات اليابانية في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، ثم قدم عرضًا تقديميًّا عن مجهودات المنطقة الاقتصادية في ملف الوقود الأخضر.

وأشار إلى العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين المنطقة وتحالفات الشركات العالمية، فضلًا عن عرض الصناعات المكملة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعمل المنطقة على إنشائها، كمحطة تحلية المياه بالسخنة، وممر الخدمات الرابط بين الأراضي المخصصة للهيدروجين الأخضر وميناء السخنة، وتنفيذ رصيف الصب السائل بميناء السخنة في هذا الصدد، وكذا جاهزية المنطقة ببنية تحتية متكاملة والقرب من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس الوفد الياباني كازويا ناكاجو، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة جيترو، أن مصر التي استضافت قمة المناخ (COP27) نوفمبر الماضي، تمتلك جميع مقومات تعزيز التحول الأخضر بما لديها من مصادر طاقة متجددة من طاقتي الشمس والرياح، والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون مركزًا لإمدادات الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا.

وأشار إلى ما تم تخطيطه لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعلها قاعدة تصدير مستقبلية لهذا المنتج الحيوي، مؤكدا حرص "جيترو" على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمؤسسة مصرية تعمل على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الوقود الأخضر.

وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، وحلوباليك أفريكا، وميديترانيان إنرجي بارتنرز، وسكاتك، وميرسك، وبريتيش بتروليوم، وفورتيسكيو، وزيرو ويست، وأكوا باور، وتحالف توتال إرين وإنارة جروب، وشركة أوكيور إنرجي الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشائها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى، تلى ذلك عروض تقديمية أخرى لممثلي شركات وفد الأعمال الياباني.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في أفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر والذي تم افتتاحه خلال قمة تغير المناخ COP27 التي انعقدت في مصر نوفمبر 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.