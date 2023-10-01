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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

01:40 م الأحد 01 أكتوبر 2023

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1443 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2474 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1848.6 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 16.24 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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