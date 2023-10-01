سوق الإنترنت يضيف 1.35 مليون مستخدم جديد خلال يونيو 2023

كتب- علاء حجاج:

ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في السوق المحلي بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 87.06 مليون مستخدم مقابل 85.71 مليون مستخدم في نهاية مايو الماضي بزيادة قدرها 1.35 مليون مستخدم، وذلك بحسب تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهر التقرير زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو بعدد 1.2 مليون مستخدم بنسبة 1.67%، ليرتفع عدد المستخدمين من 71.89 مليون مستخدم في نهاية مايو إلى 73.09 مليون مستخدم في نهاية يونيو.

كذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة "USB Modem" خلال يونيو الماضي ليصل إلى 2.4 مليون مستخدم بنهاية الشهر مقابل 2.36 مليون مستخدم في نهاية مايو بزيادة نحو 40 ألف مستخدم بنسبة 1.48%.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، سجل عدد مستخدمي الإنترنت الثابت نموا طفيفا في عدد المستخدمين بعدد نحو 100 ألف مستخدم بنسبة 0.85% خلال يونيو، حيث ارتفع عدد المستخدمين من 11.46 مليون مستخدم في نهاية مايو الماضي إلى 11.56 مليون مستخدم في نهاية يونيو.