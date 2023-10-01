550 ألف مشترك جديد بالمحمول في يونيو.. والثابت يفقد 710 آلاف مستخدم

كتب- علاء حجاج:

أضاف سوق المحمول نحو 550 ألف اشتراك جديد خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنهاية شهر مايو، وذلك بحسب تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهر تقرير وزارة الاتصالات وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 103.640 مليون مشترك في نهاية يونيو الماضي مقابل 103.090 مليون مشترك في نهاية مايو الماضي بزيادة نسبتها 0.54%.

وعلى أساس سنوي شهد سوق المحمول نموا في عدد الخطوط المباعة بنسبة 5.4% بنهاية يونيو الماضي، وذلك مقارنة بنهاية يونيو 2022 عندما وصل إلى 98.34 مليون مشترك، وهو ما يعني أن سوق المحمول أضاف نحو 5.3 مليون مشترك جديد خلال سنة، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات المنشور على موقع الوزارة.

وأظهر التقرير تراجعا في عدد مشتركي الخط الأرضي خلال شهر يونيو الماضي بمعدل 710 آلاف مشترك تقريبا، حيث انخفضت عدد الاشتراكات من 12.53 مليون اشتراك بنهاية مايو الماضي إلى 11.82 مليون اشتراك بنهاية يونيو بنسبة تراجع قدرها 5.68%.

وعلى أساس سنوي، شهد سوق الخط الأرضي زيادة في عدد الاشتراكات قدرها 540 ألف مشترك بمعدل 4.77%، مقارنة بما كان عليه في نهاية يونيو 2022 عندما سجل 11.28 مليون مشترك.