انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البلطي والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجمبري والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.