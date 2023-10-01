انخفاض البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البصل بين 14 و18 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.