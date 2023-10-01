أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35379 جنيها، بارتفاع 326 جنيها.

سعر طن حديد عز: 33282 جنيها، بتراجع 2604 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1982 جنيها، بتراجع 33 جنيها.