صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 20165 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.89% إلى مستوى 20174 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي قبل إجازة المولد النبوي في اليوم التالي.
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