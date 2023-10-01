إعلان

BBC

صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:34 ص الأحد 01 أكتوبر 2023

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 20165 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.89% إلى مستوى 20174 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي قبل إجازة المولد النبوي في اليوم التالي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

أول يوم دراسة.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة