صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 20165 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.89% إلى مستوى 20174 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي قبل إجازة المولد النبوي في اليوم التالي.