وزير قطاع الأعمال: تداول القطن إلكترونيا عبر بورصة السلع بالموسم الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تداول القطن في مصر خلال الموسم الجديد "إلكترونيا" من خلال بورصة السلع.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، اليوم الاثنين، أنه تم وضع منظومة جديدة تقوم على البيع من خلال المزايدة بين شركات التجارة.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم العمل على فتح مناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات والتي حققت نجاحًا العام الماضي.

وقال الوزير، إنه يتم زيادة المساحة المنزرعة العام الحالي وذلك للمساهمة في تقليل فاتورة واردات مصر من الأقطان قصير التيلة ومنتجاتها البالغة نحو 3 مليارات دولار سنويا.

وأشار الوزير إلى تطوير شركة "جسور" الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار "نعبر العالم"، حيث تم وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجتسية للمتعاملين في التجارة الخارجية وتشجيع صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم.

وأوضح أن تم تطوير منصة إلكترونية تحتوي على كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها بالإضافة إلى توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وأخرى مصرفية وتأمينية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.

وأضاف "توفيق" أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، ليتم فتح 16 مركزًا خارجيًا بينها اثنين في شرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة، مع اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها (ما يقرب من 40 دولة).

وأشار إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من الشكل النهائي للكتالوج بالتزامن مع قرب افتتاح 6 فروع في الكاميرون وغانا وفرنسا ودبي والصين والسودان، تمهيدًا لتشغيلها قبل نهاية يونيو 2022، على أن يتم استكمال فتح باقي الفروع قبل نهاية العام الجاري 2022، لافتُا إلى أنه حتى الآن تم تجميع بيانات نحو 1120 شركة بإجمالي 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني.