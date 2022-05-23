توفيق: افتتاح 3 فروع لـ"نيت" لتسويق منتجات الغزل والنسيج خلال يونيو

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم افتتاح أول 3 فروع للبيع المحلي للعلامة التجارية "نيت nit" قبل نهاية يونيو 2022 في منطقة الكوربة والقاهرة الجديدة والإسكندرية.

ستكون الفروع مخصصة لبيع منتجات شركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك ضمن شبكة بيع حديثة وآليات تسويق محليًا وعالميًا، وإضافة تشكيلة جديدة من المنتجات بالاستعانة بمصممين أوروبيين، وفقا لما وأوضحه الوزير خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.

وأشار الوزير إلى أن مصر رائدة في صناعة النسيج منذ آلاف السنين حيث كانت هناك آلهة للنسيج في الحضارة المصرية القديمة تسمى "نيت nit" وتم إسناد مهمة البيع والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد إلى شركة تم تأسيسها حديثًا لهذا الغرض باسم ECH (Egyptian Cotton Hub).

وأوضح توفيق، أن الوزارة حريصة ومنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك كفاءته في إدارة الأعمال.

وأكد توفيق، أن هناك العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح الوزارة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة.

وتسعى الوزارة لتطوير القطاع، بدءا من زراعة وتجارة وحليج الأقطان مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ووصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، حيث يشمل التطوير نحو 65 مبنى من مصانع ومخازن ومحطات كهرباء ومرافق وغيرها إضافة إلى توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان.