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العربية البريطانية: إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات باستثمارات 750 مليون دولار

05:30 م الإثنين 23 مايو 2022
العربية البريطانية: إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات باستثمارات 750 مليون دولار

اللواء محمد هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ا

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كتب-علاء حجاج:

قال اللواء محمد هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية لتصنيع (ABD)، إن الشركة أنشأت مصنعين عملاقين في خريطة لتدوير المخلفات وتتعاون مع كيانين صناعيين عالميين لتحويل المخلفات إلى طاقة باستثمارات 750 مليون يورو.

وأوضح هليل خلال جولة صحفية بالمصنع حضرها مصراوي، أنه سيتم تحويل 2800 طن يومياً من المخلفات لإنتاج 123 ميجاوات/ساعة هذا بجانب المدافن الصحية والطبية حيث ننقل في السنة مليون وربع طن من المخلفات الصحية يتم دفنها بشكل أمن كما أننا زودنا المستشفيات الجامعية بالمفارم الطبية التي تقوم بفرز وفرم المخلفات الصحية.

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