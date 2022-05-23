رئيس المصرية البريطانية: نستهدف إنتاج 1500 جهاز تنفس صناعي سنويا بمكون محلي يتجاوز 45%

كتب-علاء حجاج:

قال اللواء محمد هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية لتصنيع (ABD): إن الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة وشريك رئيسي في خطط التنمية تساهم في تصنيع العديد من المنتجات لسد الفجوة بين التصدير والاستيراد.

ولفت هليل خلال جولة داخل المصنع لعدد من الصحفيين حضرها مصراوي، أن جهاز التنفس الصناعي الذي تنتجه الشركة كأول منتج مصري من نوعه، بدأ ببحث نفذه عدد من المهندسين الشباب في شركة مدنية هي بايوبيزنس، والهيئة العربية للتصنيع تبنت الموضوع وسخرت له كل امكانياتها، وأسقطنا هذا النموذج البحثي على قالب صناعي وهو ما يتطلب اصدار مجموعة كبيرة من الوثائق الفنية والهندسية ووثائق الجودة التي تتوافق مع المعايير القياسية العالمية.

وأوضح أنه تم تحديد أفضل أسلوب للتصنيع وبدأ تصنيع مجموعة من المكونات فوق 45%، وانتقينا باقي المكونات التي ستستخدم في تجميع الجهاز من مجموعة من الشركات العالمية، ومر الجهاز بعدد كبير من الاختبارات الوظيفية والبيئية والمعملية والمعايرة للتأكد من أن الجهاز يحقق المعايير القياسية الطبية العالمية.

ولفت إلى أنه تم اعتماد الجهاز من هيئة الدواء المصرية بعد اختباره لشهور عديدة من خلال عدد من المستشفيات الجامعية على رأسها مستشفيات جامعة القاهرة وتم تصنيع 50 جهاز يعملوا حالياً في 13 مستشفى في 10 محافظات بكفاءة ويتم حالياً تصنيع 450 جهاز أخرين ونستهدف انتاج 1500 جهاز سنوياً.

وأشار إلى أن السوق المصري كبير جدا ونسعى لتغطية متطلبات القطاع الطبي في مصر أولاً ثم الاتجاه للتصدير لأسواق خارجية ونقوم حالياً بعرض المنتج من خلال المعارض الدولية لتعريف المستخدم عليه.

واوضح أن الهيئة توفر الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع على مدار 24 ساعة لكافة الأجهزة التي تصنيعها وتوفير الصيانة وقطع الغيار.

أشار إلى أن الشركة العربية البريطانية أهلت 500 كيان صناعي مصري خلال 20 عام للعمل بالغاز الطبيعي، هذا بجانب إنتاج وصلات الغاز الطبيعي اللازمة لتوصيل الغاز للمنازل منذ حوالي 25 سنة والتي تعمل بشكل أمن وفعال، بما يغطى من 80 إلى 90% من احتياجات شركات الغاز العاملة في مصر.

وكشف هليل، أنه تم إعادة تأهيل وتحويل 2600 مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والمازوت في إطار مبادرة البنك المركزي لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وتوجيهات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن لتقليل التلوث البيئي.

وأشار إلى أن هذه تعد المرحلة الأولى ضمن خطة لتحويل 12 ألف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي في 26 محافظة بالتعاون مع وزارة التموين.

وأكد رئيس الشركة على الدور الاجتماعي للهيئة العربية للتصنيع وهى تبني الباحثين، قائلا "فاتحين ابوابنا لطلبة الجامعات ونسخر كل طاقتنا لتنفيذ افكارهم وتوفير التدريب لهم وإسقاط افكارهم على نموذج صناعية"، حيث تقوم بتحليل تلك الأفكار ومدى قابلية تنفيذها ومردودها الاقتصادي في خدمة المجتمع.