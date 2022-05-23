Masrawy logo white

إعلان

فاليو تبدأ تقسيط رحلات تشجيع النادي الأهلي في نهائي أفريقيا بدون فوائد

01:55 م الإثنين 23 مايو 2022
فاليو تبدأ تقسيط رحلات تشجيع النادي الأهلي في نهائي أفريقيا بدون فوائد

خلال توقيع اتفاقية سابقة بين الأهلي وفاليو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-عبدالقادر رمضان:

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إنه تم الاتفاق مع النادي الأهلي على تقسيط رحلة السفر لحضور مباراة نهائي أفريقيا في المغرب.

وأضاف أن سعر التذكرة أصبح حاليا ١٢ ألف جنيه بعد قرار النادي الأهلي بدعم كل مشجع مسافر بـ ٣ آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل التقسيط للعملاء وتم التعاقد مع ٦٠ مشجعًا حتى الآن، وأنه مستهدف الوصول إلى ٢٠٠ مشجع لتكون طائرة كاملة.

وقال إن التقسيط سيكون على ١٥ شهرًا بدون فوائد دعما من النادي الأهلي وشركة فاليو.

وأضاف أن التعاقد يكون من خلال شركتي لكي تورز ومصر ترافل المتعاقدة مع النادي الأهلي.

أفضل 8 هواتف بسعر أقل من 5000 جنيه

تعرف عليها
الأهلي هائي أفريقيا اليو لمغرب
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا