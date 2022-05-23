توفيق: تصنيع السيارة الكهربائية في شركة قطاع خاص بدلا من "النصر"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تقرر تصنيع السيارة الكهربائية خارج شركة النصر للسيارات، وسيتم تصنيعها في مصنع لدى شركة قطاع خاص في مصر.

ووقعت شركة النصر للسيارات مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، على أن يتم توقيع الاتفاقات النهائية خلال شهرين، وفقا لما قاله الوزير.

وأوضح الوزير، أن "رحلة التصنيع وبناء مصنع في النصر سيستغرق وقتًا طويلاً واستثمارات ضخمة وخبرة في الإدارة قد تحتاج لثلاث سنوات لتوافرها، لا يمكننا المغامرة".

تتفاوض الوزارة مع الشركة الخاصة التي ستصنع السيارة لديها، إضافة للتعاقد مع شركة شقيقة لها تكون مسؤولة عن توزيع السيارات الكهربائية من الفئة الأعلى سعرًا والتي لن يتم تصنيعها في مصر.

"الشركة ناتكو ستبيع السيارات الكهربائية للنصر والطرازات الأعلى من التي سنصنعها في مصر، وتتضمن خدمات ما بعد البيع" بحسب الوزير.

وقال إن تكلفة السيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها في مصر ستختلف عن الأسعار المعلنة سابقًا نتيجة تغير أسعار الخامات وارتفاع سعر الدولار، لكنه قال إن حساب الأسعار الجديدة سيتم تحديده بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

"سنجتمع غدًا مع الشركات المصرية التي ستصنع مكونات السيارة محليا والتي تتضمن إنتاج البطاريات" وفقا للوزير.

ونتيجة تغير خطة التطوير،"انخفضت التكلفة من 1.7 مليار جنيه التي كانت لازمة لتأهيل المصنع، إلى استثمارات بتكلفة تصل فقط إلى نحو 60 مليون جنيه لتوريد معدات لاستكمال خط الإنتاج اللازم لتصنيع السيارة" وفقا للوزير.

وعلى الرغم من خروج تصنيع النصر للسيارات، من شركة النصر إلى التصنيع في شركة خاصة، لكن هذا لا يعني التراجع عن تطوير الشركة.

قال الوزير إن شركة النصر – التي سيتم دمجها مع الهندسية لصناعة السيارات – لديها الكثير من الفرص الاستثمارية، بينها تصنيع البطاريات إلى جانب تصنيع التوك التوك والميكروباص الكهربائي.