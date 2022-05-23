الحكومة ترفع توقعاتها للنمو من جديد إلى 6% خلال العام المالي الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنحو 6% خلال العام المالي الحالي.

وأضافت وزيرة التخطيط، لقناة CNBC عربية، أن معدل نمو الربع الثالث من العام المالي الحالي سيتخطى 5%.

وكانت وزيرة التخطيط قالت، في مارس الماضي، إنها تتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.4%، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالميا.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلي مصر، تخفيض توقعات الحكومة لمعدل النمو إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل مقابل 5.5% قبل ذلك

وذكرت الوزيرة: "انتهينا من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية".

ونفذت الحكومة 3 طروحات في البورصة من برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه في عام 2018، تمثلت في طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، شركة أبو قير للأسمدة، وطرح أولي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد قبل الماضي، أن الحكومة تعتزم طرح 12 شركة حكومية في البورصة قبل نهاية 2022 منها شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات تابعة للدولة.