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ارتفاع أسعار الحديد والخشب اليوم الاثنين في الأسواق

11:07 ص الإثنين 23 مايو 2022
ارتفاع أسعار الحديد والخشب اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والخشب، بينما تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19397 جنيهًا، بزيادة 366 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 19762 جنيهًا، بزيادة 394 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1474 جنيهًا، بزيادة 31 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2772 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر الخشب الزان للطن: 12939 جنيهًا، بزيادة 892 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8240 جنيهًا، بزيادة 698 جنيهًا.

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