Masrawy logo white

إعلان

تراجع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:25 ص الإثنين 23 مايو 2022
تراجع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السمك البوري والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 36 و44 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيها واحدا ليتراوح بين 69 و77 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 18 و40 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 25 جنيها بين 90 و130 جنيها.

وهبط سعر كيلو البوري 7 جنيهات ليتراوح بين 65 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

أفضل 8 هواتف بسعر أقل من 5000 جنيه

تعرف عليها
أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي السمك البوري السمك المكرونة

الخبر التالى:

البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. خطوة أخيرة.. توجيه جديد من التموين للمواطنين بشأن تسجيل رقم الهاتف على البطاقة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا