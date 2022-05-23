تراجع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السمك البوري والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 36 و44 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيها واحدا ليتراوح بين 69 و77 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 18 و40 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 25 جنيها بين 90 و130 جنيها.

وهبط سعر كيلو البوري 7 جنيهات ليتراوح بين 65 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.