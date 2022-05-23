تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 680 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 874 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1020 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1854 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.44%، في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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