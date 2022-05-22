شركات الحديد تخفض سعر الطن ألف جنيه بداية من الغد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركتا السويس للصلب وحديد العشري أعلنا خفض سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي ألف جنيه اعتبارًا من الغد الاثنين.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب تسليم أرض المصنع انخفض إلى 18070 جنيهًا، وسعر طن الحديد بشركة حديد العشري تراجع إلى 18 ألف جنيه.

وذكر الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد في المصانع المتكاملة تسليم أرض المصنع يتراوح بين 18 ألف جنيه و18170 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالمصانع المتكالمة بين 18200 و18400 جنيه، وفقا لقول الزيني.

ووفقا لرئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في المصانع الاستثماري يتراوح بين 17200 و17500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع الاستثماري بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

وكانت شركة حديد عز أعلنت اليوم خفض سعر الطن تسليم أرض المصنع ألف جنيه اعتبارًا من الغد، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 18170 جنيهًا.

وكانت شركات الحديد أعلنت انخفاض أسعارها لشهر مايو الجاري بين 800 جنيه و830 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بحسب الشركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتوقع الزيني المزيد من التراجع بباقي الشركات خلال الأيام المقبلة بالأسواق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.