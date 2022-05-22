"حديد عز" تخفض سعر طن الحديد ألف جنيه بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز أعلنت تراجع سعر الطن ألف جنيه تسليم أرض المصنع اعتبارًا من غدا الاثنين بالأسواق.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع تراجع إلى 18170 جنيهًا مقابل 19170 جنيهًا، بانخفاض قيمته ألف جنيه للطن.

ووفق لقول الزيني، فإن سعر الطن للمستهلك بشركة حديد عز يصل إلى 18300 جنيه.

وكانت شركات الحديد أعلنت انخفاض أسعارها لشهر مايو الجاري بين 800 جنيه و830 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بحسب الشركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتوقع الزيني المزيد من التراجع بباقي الشركات خلال الأيام المقبلة بالأسواق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.