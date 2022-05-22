سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 683 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1025 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية في البورصة العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، حوالي 1846 دولارًا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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