مواد البناء: العريش للأسمنت تخفض سعر الطن 100 جنيه اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركة العريش للأسمنت خفضت سعر الطن 100 جنيه اعتبارا من اليوم الأحد بالأسواق.

وأرجع الزيني تراجع الأسعار إلى رغبة الشركة بتنشيط حركة البيع والشراء بالسوق.

ووفقا لقول الزيني فإن سعر الطن حاليا بشركة العريش للأسمنت تسليم أرض المصنع انخفض إلى 1050 جنيهًا مقابل 1150 جنيهًا قبل التراجع.

وذكر الزيني، أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 1150 جنيهًا و1200 جنيه بالشركة.

وبحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.