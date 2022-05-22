وزير الاتصالات: استثمار 2 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت في مصر

كتب -علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن صناعة مراكز البيانات تعد مكونا رئيسيا لبناء مصر الرقمية، حيث تم استثمار 2 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت لتصبح مصر هي الأسرع في أفريقيا في الإنترنت الثابت.

وأشار طلعت، إلى أن المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع تطوير الإنترنت الثابت تهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وتوسيع الشبكة وزيادة عدد المستفيدين منها في المدن والريف.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة لقمة مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة، بحضور السادة سفراء رواندا وأوغندا والسيد نائب سفير السودان بمصر.

وأضاف طلعت أنه تم طرح طيف ترددي لشركات المحمول، كما يتم حاليا العمل على زيادة عدد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية؛ مؤكدا أنه في إطار تنفيذ مشروع شبكة مصر الرقمية فقد تم ربط 18 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمي كما يتم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية لقرى مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم خدمات إنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل في أكثر من 4500 قرية ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة.

واستعرض وزير الاتصالات جهود تقوية البنية المعلوماتية الدولية؛ حيث تم زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر من 6 محطات إنزال إلى 10 محطات إنزال، كما تم استحداث 10 مسارات جديدة بين ساحلي البحرين لضمان استمرارية الشبكة التي تنقل البيانات بين الشرق للغرب.

وتابع طلعت، أنه تم إتمام تنفيذ مشروع لإقامة مسار معلوماتي مواز لطريق المرشدين لنقل البيانات بين الشرق والغرب، كذلك تم بدء العمل في الكابلين البحريين 2AFRICA وSEA-ME-WE-6 لنقل الحركة البينية بين الشرق والغرب واللذان سيدخلان الخدمة في عامي 2024 و2025 كذلك البدء في منظومة HARP التي تلتف حول القارة الأفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحل الأفريقي الشرقي والغربي ومنهما إلى الدول الحبيسة بالقارة.

وقال طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS المنظمة لأعمال قمة مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة؛ أن القمة نجحت في دورتها الرابعة في تحقيق أحد أبرز أهدافها وهو جذب أنظار الشركات العالمية لمكانة وقوة السوق المصري ومستقبلها الواعد؛ موجها الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومختلف هيئات الوزارة على دعمهم وتوجيهاتهم البناءة لخروج المؤتمر بالشكل اللائق بمكانة مصر.

وشهد وزير الاتصالات توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS بهدف إطلاق برنامج تدريبي مشترك لإعداد كوادر متخصصة في مجالات الأمن السيبراني ومراكز البيانات.