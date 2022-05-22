الوليد بن طلال يبيع حصة من شركته القابضة للصندوق السيادي السعودي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، عن بيع الوليد (المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة) 625 مليون سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بما يمثل 16.87% من إجمالي أسهم الشركة.

وذكرت الشركة، في إفصاح لها للبورصة السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن عملية البيع ستتم اليوم عن طريق صفقة "شراء وبيع خاصة" بسعر قدره 9.09 ريال سعودي للسهم الواحد.

وقالت شركة المملكة إنه بعد إتمام الصفقة ستصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال في أسهم الشركة 78.13%.

وارتفع سعر سهم الشركة خلال جلسة اليوم بنسبة 8.91% ليصل إلى 9.89 ريال سعودي.