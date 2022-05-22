سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 680 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 874 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1020 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية في البورصة العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع إلى نحو 1846 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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