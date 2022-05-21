شعبة الجمارك: تعليق ضريبة قيمة المضافة على الآلات والمعدات يدعم الصناعة

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، إن قرار وزير المالية بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على المعدات والآلات بما فيها خطوط الإنتاج خطوة مهمة في النهوض بالصناعة.

وأوضح عبد الواحد، في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا القرار يعطي دفعة معنوية للمصنعين ويؤدي لتعميق الصناعة المحلية، كما يساهم في زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الشعبة أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة الي زيادة نسبة الإنتاج والتصنيع مما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير المالية أصدر قرارا بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وفقا لنص المادة 28 مكرر من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الذي يفيد ان تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشاة وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

وأضاف وزير المالية، في قراره يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط الدال على مزاولة نشاط أوخدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.