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ارتفاع الأسمنت وتراجع الخشب.. أسعار مواد البناء اليوم

12:40 م السبت 21 مايو 2022
ارتفاع الأسمنت وتراجع الخشب.. أسعار مواد البناء اليوم

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي والأبيض، وفي المقابل تراجعت أسعار الخشب الزان والأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19473 جنيهًا، بزيادة 216 جنيها.

سعر حديد عز للطن: 19657 جنيهًا، بزيادة 27 جنيها.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1466 جنيهًا، بزيادة 19.61 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2746 جنيهًا بزيادة 165.11 جنيه.

سعر الخشب الزان للطن: 11169 جنيهًا، بتراجع 1855 جنيها.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7359 جنيهًا، بتراجع 434 جنيها.

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