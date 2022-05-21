ارتفاع الأسمنت وتراجع الخشب.. أسعار مواد البناء اليوم

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي والأبيض، وفي المقابل تراجعت أسعار الخشب الزان والأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19473 جنيهًا، بزيادة 216 جنيها.

سعر حديد عز للطن: 19657 جنيهًا، بزيادة 27 جنيها.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1466 جنيهًا، بزيادة 19.61 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2746 جنيهًا بزيادة 165.11 جنيه.

سعر الخشب الزان للطن: 11169 جنيهًا، بتراجع 1855 جنيها.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7359 جنيهًا، بتراجع 434 جنيها.