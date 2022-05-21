

كتب- علاء حجاج:

حددت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 يونيو المقبل كآخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر إبريل قبل وقف الخط وفرض غرامة مالية.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل 2022، والتي تشمل أشهر الاستخدام يناير وفبراير ومارس، وأمهلت العملاء فرصة للسداد حتى 15 مايو قبل تحويل الخط لخدمة الاستقبال.

وهناك عدد من الطرق الإلكترونية لسداد فاتورة الهاتف الارضي لشهر أبريل 2022، ويمكن سداد قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها، وكذلك يمكن سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة، ثم الانتقال للسداد وإدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام عملية السداد.

كما تتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة -مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) -ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي -مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش- خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".

وتمنح الشركة لعملائها فترة سماح حتى 15 مايو لسداد قيمة الفاتورة بعدها يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد الفاتورة.

وفي حال تخلف العميل عن السداد حتى يوم 15 يونيو تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

وتحسب الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2022 عن استهلاك التليفون خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022، ويمكن الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد الفاتورة بداية من 15 أبريل حتى 15 مايو على أن يحول الخط بعدها للاستقبال فقط للمتخلفين عن السداد، وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 يونيو يرفع الخط عنهم ويفرض غرامة مالية.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 أبريل 2022: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي أبريل 2022 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة.



15 مايو 2022: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.



15 يونيو 2022: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.