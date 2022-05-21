مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ينعقد لأول مرة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

كتب- علاء حجاج:

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اجتماعه الدوري برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية مصر العربية السابق بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة بعد اكتماله وبحضور جميع أعضاء المجلس لمناقشة دور الجامعة في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال من خلال البرامج الدراسية والبحثية التي تقدمها الجامعة لطلابها.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت قام المستشار عدلي منصور وأعضاء مجلس الأمناء بجولة بالحرم الجامعي، حيث أشاد الحضور بما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- المؤسس للجامعة- بتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية للتعليم وتجهيزات المعامل المطلوبة للعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

وأشاد مجلس الأمناء بأهمية موقع الجامعة في قلب مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل مجتمعا معلوماتيا متكاملا بما تحتويه من مراكز للتدريب والبحوث، ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتيح لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة التفاعل مع كافة عناصر المنظومة المعلوماتية المتطورة.

وأكد منصور على أهمية دور الجامعة في إعداد كوادر متميزة تساهم في بناء المجتمع الرقمي تماشيا مع خطة الدولة 2030، التي تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وتطوير الحلول لكافة التحديات المستقبلية التي يشهدها هذا القطاع الهام والحيوي.

وبحسب البيان استعرضت ريم بهجت رئيس الجامعة، باستعراض الجهود المبذولة لتفعيل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجامعة مع جامعتي "بيردو" و "ميناسوتا"، وكذلك الاتفاقيات الجديدة الجاري إعدادها لتكون جاهزة للتوقيع مع جامعات عالمية أخرى.

وأشارت بهجت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، لتطوير التعليم المستقبلي لجامعة القرن الواحد والعشرين، لافتة إلى أنه جارى العمل والإعداد لعقد عدد من الاتفاقيات الأخرى المماثلة.

وناقش مجلس الأمناء العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، منها البدء في عدد من التخصصات الجديدة بالجامعة، حيث وافق المجلس على إنشاء مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف ربط التعليم والبحث العلمي من جانب مع الواقع العملي للصناعة على الجانب الآخر.

كما وافق المجلس على إضافة منح دراسية جديدة للطلاب ذوي الهمم والطلاب المتفوقين رياضيا.

يذكر أن الجامعة في عامها الأول نجحت في جذب الطلبة المتميزين في مجالاتها الأربعة (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم). وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة الجامعة والأهداف الواردة بخطتها الاستراتيجية، بعد أن قامت الجامعة بتنفيذ برنامج للمنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة (منحة السيد رئيس الجمهورية)، والتي استفاد منها نحو 29 طالبا كمنحة كاملة لأوائل الثانوية العامة شاملة المصاريف الدراسية والمعيشة والانتقالات، فضلا عن المنح الجزئية الأخرى للمتفوقين.

وتعمل الجامعة في عامها الثاني على الاستمرار في تقديم مِنَح للطلبة بهدف المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير الكفاءات العلمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى خاصة والإقليمي والعالمي عامة.