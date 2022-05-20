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زيادة سعر الحديد والخشب يتراجع أكثر من ألف جنيه للطن في نهاية الأسبوع

12:33 م الجمعة 20 مايو 2022
زيادة سعر الحديد والخشب يتراجع أكثر من ألف جنيه للطن في نهاية الأسبوع

أسعار الأخشاب

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القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الخشب بأكثر من ألف جنيه للطن، وفقا لأسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، بنهاية الأسبوع.

وانخفضت أسعار الخشب الزان والخشب الأبيض، بينما ارتفعت أسعار الحديد ما بين 100 إلى 200 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت زيادة طفيفة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19690 جنيهًا، بزيادة 204.62 جنيه.

سعر حديد عز للطن: 19685.29 جنيهًا، بزيادة 108.15 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1447 جنيهًا، بزيادة 15.63 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2911 جنيهًا بزيادة 28.68 جنيها.

سعر الخشب الزان للطن: 13025 جنيهًا، بتراجع 1407 جنيهات.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7793.8 جنيهًا، بتراجع 1053.8 جنيه.

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