سعر السمك اليوم في سوق العبور: البوري يصل إلى 85 جنيهًا

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البخرية في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس مستويات أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 41 و45 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 70 و78 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 16 و78 جنيها.

وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 65 و125 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 80 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.