وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعات "تكنيب إينرجيز" بالإسكندرية وأسيوط

كتب – مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسئولي شركة تكنيب إينرجيز العالمية برئاسة أرنود بيتون الرئيس التنفيذى للشركة، الموقف التنفيذى لمشروعات تكرير وتصنيع البترول الجديدة فى الإسكندرية وأسيوط.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، تتولى الشركة كمقاول عام بمشاركة الشركات المصرية إنبى وبتروجت لمشروعى توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط .

وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة للحفاظ على التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروعين فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة لما يمثلانه من أهمية كبيرة فى ترشيد استيراد المنتجات البترولية ودعم جهود القطاع فى توفير المنتجات البترولية وتأمينها للاستهلاك المحلى.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع بما يسهم فى تحقيق الأهداف المطلوبة، وفقا للبيان.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب قطاع البترول لتفعيل مبادرات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون حيث أبدت شركة تكنيب إينرجيز اهتمامها بالمشاركة فى هذه المشروعات فى ضوء امتلاكها الخبرات والتقنيات اللازمة.