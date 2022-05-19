1200 جنيه انخفاضًا في سعر الأرز الشعير بالأسواق.. وتوقعات بتراجع الأبيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الأرز الشعير شهدت انخفاضًا خلال الأيام الأخيرة بقيمة 1200 جنيه للطن.

وأرجع الوليلي تراجع الأسعار إلى عزوف أصحاب المضارب عن شراء الأرز الشعير بعد ارتفاع السعر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوليلي أن سعر طن الأرز الشعير بالمضارب انخفض إلى 9800 جنيه مقابل 11 ألف جنيه قبل التراجع.

ووفقا لقول الوليلي، فإنه على الرغم من تراجع سعر الأرز الشعير فإن السعر الحالي مازال مرتفعًا، مشيرا إلى أن هناك مغالاة في سعر الطن الحالي.

وأوضح الوليلي أن السعر العادل للطن للفلاح يتراوح بين 5 آلاف جنيه و5500 جنيه.

وبحسب الوليلي، فإن سعر الأرز الأبيض ما زال مستقرًا، ليتراوح الطن بين 14500 و17500 جنيه في المضارب، رغم تراجع سعر الأرز الشعير.

وعن انعكاس هذا التراجع على سعر الأرز الأبيض في الأسواق، قال الوليلي إنه خلال أسبوع ستبدأ أسعار الأرز الأبيض بالانخفاض مرة أخرى.

وشهدت أسعار الأرز الأبيض قفزة في الأسواق خلال الأيام الماضية في الأسواق، ليتراوح سعر الكيلو بين 13 و15 جنيهًا بسوق الجملة، وفقا لقول متعاملين في سوق الأرز في وقت سابق لمصراوي.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي، إن الأسعار ارتفعت نتيجة انخفاض الإنتاج من الأرز خلال الموسم الأخير بنحو 20% مقارنة بالموسم السابق عليه، وهو ما أدى لقلة المعروض منه بالأسواق ورفع السعر.

وأرجع شحاتة تراجع الإنتاج إلى تقليص حجم المساحات المزورعة من الأرز للحفاظ على الثروة المائية.

ويأتي تراجع إنتاج الأرز متماشيًا لتوقعات تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية في أكتوبر الماضي الذي قال إن إنتاج مصر من الأرز في الموسم 2021-2022 سينخفض بنسبة تصل إلى 28%، مسجلا نحو 3.19 مليون طن مقابل 4.4 مليون طن تقديرات لموسم 2020-2021.