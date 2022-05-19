25 جنيهًا ارتفاعًا بسعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 15 جنيهًا، مع ارتفاع المعدن عالميًا، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب على مدار اليوم وحتى الآن بقيمة 25 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيهًا الجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس إلى نحو 1839 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب