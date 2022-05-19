وزير البترول يبحث مع بيكرهيوز الأمريكية مشروعات تحسين استخدام الطاقة



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة بيكرهيوز الأمريكية، مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الأمريكية في إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز في إطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة.

وضم وفد الشركة المهندس تمير ناصر، مدير عام شركة بيكرهيوز الأمريكية بمصر والسودان، ومات ارمسترونج نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية الدولية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ خطوات اتفاقيتي التعاون اللتين تم توقيعهما بين الجانبين خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في فبراير الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة البترول والشركة الأمريكية للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى في المؤتمر بين تحالف عدد من الشركات المصرية والأمريكية يضم شركة بيكرهيوز للتعاون في تنفيذ مشروعات تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من مواقع البترول والغاز، وفقا للبيان.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن قطاع البترول يكثف جهوده خاصة مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية "COP27" لوضع المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات موضع التطبيق بالتعاون مع شركاء قطاع البترول من الشركات العالمية صاحبة التقنيات الرائدة والحلول المتطورة.

وأشار الوزير إلى أنه وجه بتنفيذ مبادرة للتوسع في البرامج التدريبية للتحول الطاقي وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن النسخة الجديدة من برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث القطاع والتي تضم حوالي 300 من الكوادر الشابة بهدف إعداد جيل متمكن من تلك المجالات التي تتزايد أهميتها مواكبة للتوجه العالمي الحالي.

وأوضح مدير عام بيكرهيوز الأمريكية بمصر أن تحالف شركات جنرال إليكتريك وبكتل، بالإضافة إلى بيكرهيوز وشركتي بتروجت وإنبي قام خلال الفترة الماضية بدراسة العديد من مناطق العمل البترولي لتحديد أفضلها للبدء في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد التزام شركته بتنفيذ برامج تدريب الكوادر البشرية في قطاع البترول المصري في العديد من المجالات العلمية والعملية، مشيدا بما وجه به وزير البترول بالتركيز على مجالات التحول الطاقي وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث القطاع.