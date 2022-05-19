زكي يعرض فرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس ضمن البعثة المصرية لبريطانيا



كتبت- ياسمين سليم:

التقى المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بأعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية وبعض المسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

جاء ذلك في إطار زكي ضمن وفد وزاري مصري رفيع المستوى ومشاركة فعالة للجانب المصري خلال أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والتي افتتحت أعمالها أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وبحث زكي مع الشركات البريطانية فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض مزايا وحوافز الهيئة التي تُقدم للمستثمرين، وفقا للبيان.

وبدأت أعمال البعثة التجارية بأول جلسة تحت عنوان "تنفيذ التعهدات المناخية"، والتي أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.

وعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، خلال الجلسة، مقومات ومميزات المنطقة كموقع جغرافي ومركز اقتصادي محوري بمناطقه الصناعية وموانئه التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي " قناة السويس".

كما عرض زكي الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، حيث سهولة نفاذ البضائع لجميع الأسواق الخارجية إقليمياً وعربياً وعالمياً، بجانب تعدد وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في جميع القطاعات الصناعية وغير الصناعية والخدمية وكذلك الخدمات البحرية.

وقدم زكي خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية خلال 2020-2025 والتي ترتكز على مرحلة التمكين حالياً للقطاعات المستهدفة والتي تعمل الهيئة على استقطاب الاستثمارات الخاصة برؤية "خلق الفرصة" التي تواكب المتغيرات العالمية وتتناسب مع احتياجات الأسواق الخارجية في الاستثمار.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخاصة بعد وضع رؤية للهيئة في العمل على استقطاب مشروعات الطاقة النظيفة تبعاً لاستراتيجية الدولة المصرية، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27، نوفمبر المقبل، وتحول العالم للاقتصاد الأخضر، وذلك لما تتمتع به المنطقة من إمكانات تؤهلها جذب هذا النوع من الصناعات والتي سيتم استخدامها في أغراض التصدير وتموين السفن.

وأوضح زكي أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير بعض الموانئ التابعة لرفع وتعزيز قدرتها التنافسية كالأعمال الجارية بميناء السخنة لتحويله لميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة العالمية.

وشارك في أولى جلسات البعثة التجارية، شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة الذي كان له دوراً فعالاً مع الجانب البريطاني في تنظيم هذا المنتدى، وكذلك سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة جاريث بايلي المشارك مع البعثة، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال المنظمة للحدث.

وعقب الجلسة عقد المهندس يحيى زكي لقاءات ثنائية مع كبار شركات القطاع الخاص الإنجليزية وجلسات حوارية ترتكز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإنجليزية بالمنطقة الاقتصادية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعريف بما تقوم به المنطقة من مجهودات مبذولة في هذا الشأن.

كما عرض زكي الأعمال التي تجري حالياً مع العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في ذلك المجال، وخاصة بعد توقيع المنطقة الاقتصادية 6 مذكرات تفاهم مع هذه الشركات، لتفعيل هذه الشركات بعد توافق دراسات الجدوى بين الجانبين.

والتقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا بكبار مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بمقر البنك بلندن، لبحث ملفات التعاون والمشروعات المشتركة بين المنطقة الاقتصادية والبنك في مجالات الدعم الفني، خاصة بعد إطلاق خدمك الشباك الواحد رقمياً لتسهيل الأعمال وتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين.

ويستكمل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعماله لليوم الثاني ضمن مشاركته للبعثة التجارية السنوية السابعة للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور جلسات عمل ولقاءات موسعة مع رجال وقادة أعمال مؤسسات إنجليزية، وفقا للبيان.