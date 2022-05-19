ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في مصر، بينما تباينت أسعار الخسب خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19485 جنيهًا، بزيادة 33 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 19577 جنيهًا، بزيادة 27 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1431 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2882 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر الخشب الزان للطن: 14432 جنيهًا، بزيادة 654 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8847 جنيهًا، بتراجع 207 جنيهات.