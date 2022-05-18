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توقعات بتراجع أسعار الحديد بعد انخفاض "مسحطات حديد عز"

03:17 م الأربعاء 18 مايو 2022
توقعات بتراجع أسعار الحديد بعد انخفاض "مسحطات حديد عز"

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد في مصر، خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وذلك بعد انخفاض سعر طن المسطحات بشركة حديد عز.

وخفضت شركة حديد عز أسعار المسحطات بقيمة 4500 جنيه للطن، لتسجل 20500 جنيه مقابل 25 ألف جنيه، قبل التراجع، وفقا لقول الزيني لمصراوي.

وأضاف الزيني، أن السوق في حالة ترقب لأسعار حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتراجع الأسعار.

وبحسب الزيني، فإن "أسعار الخامات العالمية تراجعت في البورصات، لذلك أتوقع انخفاض في أسعار حديد التسليح".

وذكر الزيني في وقت سابق لمصراوي، أن شركات الحديد أعلنت انخفاض أسعارها لشهر مايو الجاري بين 800 جنيه و830 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بحسب الشركة.

ويأتي الانخفاض بعدما شهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية على مدار الأشهر الماضية بالسوق المحلي، وذلك نتيجة صعود الخامات بالبورصات العالمية، ما دفع الحكومة لمطالبة مصنعي الحديد بعدم المغالاة في الأسعار بالأسواق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات

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أسعار الحديد أحمد الزيني شعبة مواد البناء حديد عز

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