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ارتفاع أسعار الحديد والخشب اليوم الأربعاء في الأسواق

11:00 ص الأربعاء 18 مايو 2022
ارتفاع أسعار الحديد والخشب اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والخشب في مصر، بينما تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19452 جنيهًا، بزيادة 355 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 19550 جنيهًا، بزيادة 171 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1423 جنيهًا، بتراجع 12 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2872 جنيهًا، بزيادة 111 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 13777 جنيهًا، بزيادة 1607 جنيهات.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9055 جنيهًا، بزيادة 901 جنيه.

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