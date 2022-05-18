ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 50 قرشا وجنيه للكيلو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 3 جنيه و 4.5 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 جنيهات و13 جنيها.