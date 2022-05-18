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ننشر مسودة وثيقة ملكية الدولة التي تخطط الحكومة لإطلاقها خلال أيام

09:49 ص الأربعاء 18 مايو 2022
ننشر مسودة وثيقة ملكية الدولة التي تخطط الحكومة لإطلاقها خلال أيام

الوثيقة

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كتب-أحمد السيد:

حصل مصراوي على نص مسودة وثيقة ملكية الدولة التي تخطط الحكومة لإطلاقها خلال أيام.

وجاء نص الوثيقة بتاريخ مارس الماضي، ومن المقرر أن يشهد تعديلات وفقا لتصريحات سابقة.

وتظهر بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ أيام أن الهدف من هذه الوثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة.

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