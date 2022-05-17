تحليل: تباطؤ شديد في نمو الوظائف بالربع الثالث من العام المالي

كتبت – شيماء حفظي:

أظهر تحليل حول "الطلب في سوق العمل المصري"، تباطؤ شديد في نمو الوظائف على مستوى الجمهورية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وأوضح التحليل الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مركزية شديدة في توزيع الوظائف في مصر، حيث يستحوذ إقليم العاصمة منفردا على أكثر من ثلثي الوظائف المتاحة على مستوى الجمهورية في الربع الثالث.

وتركز نحو 90% من الوظائف في 6 محافظات فقط: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، وتباطأ معدل نمو الوظائف في العاصمة بينما ارتفع في الإسكندرية والحدود وتراجع في الدلتا والقنال والصعيد.

وأظهر التحليل أن ما تم فقده من وظائف في المنوفية فقط في الربع الثالث، تجاوز ما تم إنتاجه في القاهرة والجيزة، وكانت القاهرة والجيزة والقليوبية هي المحافظات الوحيدة التي شهدت ارتفاعا مستمرا في إنتاج الوظائف خلال الربعين الثاني والثالث.

وشهدت محافظتا الفيوم والاسماعيلية تراجعا مستمرا في إنتاج الوظائف خلال الربعين الثاني والثالث، وشهدت باقي المحافظات تذبذبا في إنتاج الوظائف (ارتفاع في الربع الثاني وتراجع في الربع الثالث) مثل المنوفية، الدقهلية، أسيوط.

وجاءت أكثر قطاعات الوظائف نموا لذوي الياقات الزرقاء متمثلة في التسويق والمبيعات، والحرف "مثل فنين التبريد والتكييف"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الترتيب، في حين تصدر قطاع الصناعة يليه قطاع القيادة والتوصيل، القطاعات الأكثر تراجعا في إنتاج الوظائف في الربع الثالث.

وعلى عكس الياقات البيضاء، هناك تذبذب شديد وعدم استقرار في وظائف الياقات الزرقاء في معظم المجالات، كما لفت التحليل إلى أن 40% من وظائف الياقات الزرقاء تشترط تعليم عالي، وهو ما يمثل هدرا للموارد البشرية وتوظيفها في غير موضعها، بالإضافة إلى وجود ارتفاع مستمر في نسبة العمالة غير الرسمية بين ذوي الياقات الزرقاء، بحسب التحليل.